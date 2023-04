Madonna Trevignano, è mistero sulla fuga della veggente Gisella Cardia

La legale: "Cardia è andata in vacanza"

Tutti gli appuntamenti che Cardia avrebbe dovuto avere con i fedeli sono adesso “momentaneamente sospesi con data da destinarsi”, come scrive sul sito ‘La Regina del Rosario’. Il prossimo grande incontro dovrebbe essere il 3 maggio. In quella data, come sempre, la autoproclamata veggente avrebbe portato i fedeli al santuario della Madonna. Di Cardia però non c’è traccia. La sua legale, Alessandra Orlando, dice che è “andata in vacanza”, si legge su Repubblica. Altre voci la vedrebbero in Romania, dove si trova suo marito. E se chi storce il naso davanti alle sue presunte doti da santona pensa che la scomparsa possa avere a che fare con la giustizia, i suoi fedeli dicono che è andata “in un convento” per allontanarsi da odio e malelingue.