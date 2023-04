Genova omaggia le prostitute che finanziarono la costruzione del porto

Tra il 1300 e il 1400 il pagamento delle tasse da parte loro consentì la trasformazione della città in una potenza economica, grazie all'edificazione dei moli. Oggi, a distanza di secoli, una targa riconoscerà il giusto tributo per l'apporto fondamentale alla crescita del capoluogo ligure

Il divieto di avvicinarsi alle aree portuali

Un'iniziativa culturale per rimediare a una vera e propria ingiustizia: anche se i moli cittadini erano stati costruiti con il lavoro delle lucciole, proprio a loro era vietato persino avvicinarsi all'area portuale per non distogliere dal lavoro i camalli e i marinai. Tanto che ancora oggi in dialetto genovese per indicare un evento impossibile si dice "A l'è cheita 'na bagascia in maa senza bagnase"( è caduta una prostituta in mare senza bagnarsi). Un fatto considerato impossibile da realizzarsi, visto che le prostitute non potevano entrare nel porto o salire a bordo delle navi perché avrebbero distratto i camalli o i marinai.

Individuato il luogo dove sarà esposta la targa

Oggi a far ripartire l'iter è stata un assessore del municipio Centro Est della lista Bucci che nella vita fa l'avvocato, Daniela Marziano. "Il luogo per collocare la targa è già stato individuato, sulla parte esterna di Sottoripa, dietro a Palazzo San Giorgio", spiega. E la targa acquista tanti significati. È una curiosità per i genovesi e per i turisti che trovano nella città vecchia il fascino della trasgressione, ma anche uno spunto per il dibattuto sulla questione mai sopita dell'opportunità di riconoscere e tassare il lavoro delle sex workers del presente.