Ucciso da orso in Trentino, la madre: "Siamo arrabbiati e indignati"

"Il sistema ha fatto sì che Andrea diventasse la prima vittima annunciata", scrive la donna in una lettera alle autorità diffusa attraverso i propri legali

"Siamo arrabbiati e indignati. Il sistema ha fatto sì che Andrea diventasse la prima vittima annunciata. Eravamo a conoscenza dei fatti accaduti nel tempo, ma non ci sono stati grandi interventi per garantire la sicurezza della popolazione". Lo scrive Franca Ghirardini, la mamma di Andrea Papi, il 26enne aggredito e ucciso da un orso in Trentino, in una lettera alle autorità diffusa attraverso gli avvocati Marcello Paiar e Maura Cravotto. Lo riporta La Stampa.

La lettera della madre di Andrea Papi "Il sapere che Andrea è stato in balia dell'orso mi devasta. Andrea e Laura (l'altra figlia, ndr) sono la nostra ragione di vita e per questo chiedo rispetto. Andrea è nato e vissuto qua, amava la natura e la rispettava, il suo territorio, le sue cime, le sue traversate erano la sua vita", scrive la donna. "Chiedo a tutte le popolazioni che vivono nei territori di montagna e alle amministrazioni di far sentire la loro voce e di non abbandonarci e di non abbassare la guardia", conclude Ghirardini, ringraziando poi i soccorritori che sono intervenuti nelle ricerche del 26enne. leggi anche Ucciso da un orso in Trentino, funerali il 12. Famiglia valuta causa