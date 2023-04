Palermo, sequestrati panetti di hashish con foto di Hitler e Putin

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato una palermitana di 28 anni al Borgo Vecchio trovata in possesso di panetti di hashish con la foto di Putin e Hitler. La donna è stata arrestata con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli è stato denunciato un giovane con la stessa accusa. I militari l'hanno bloccata e le hanno trovato le chiavi di un magazzino in via Rutelli. La perquisizione all'interno del locale ha permesso ai militari di scoprire una serra indoor, attrezzata con lampada riscaldante e aspiratore d'aria. Inoltre in una cassetta in legno per vini, sono stati trovati 115 grammi di marijuana, in parte già confezionata, e 12 panetti di hashish, circa un chilo e 200 grammi, contrassegnati con le immagini di Hitler ed una con quella del presidente della federazione Russa Vladimir Putin.