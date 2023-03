Ambientalisti scaricano letame davanti a sede Regione Piemonte

Politica

La figura è stata nel Consiglio dei ministri che si è tenuto ieri. La figura che andrà a ricoprire la carica non è stata ancora individuata, le compentenze sì: potrà agire sulle aree territoriali a rischio elevato e potrà sbloccare interventi di breve periodo come sfangamento e sghiaiamento degli invasi di raccolta delle acque, aumento della capacità degli invasi, gestione e utilizzo delle acque reflue, mediazione in caso di conflitti tra regioni ed enti locali, ricognizione del fabbisogno idrico nazionale

Il nome del commissario non c'è ancora ma le funzioni sono state delineate. "Potrà agire sulle aree territoriali a rischio elevato e potrà sbloccare interventi di breve periodo come sfangamento e sghiaiamento degli invasi di raccolta delle acque, aumento della capacità degli invasi, gestione e utilizzo delle acque reflue, mediazione in caso di conflitti tra regioni ed enti locali in materia idrica, ricognizione del fabbisogno idrico nazionale. Sono in corso valutazioni tecniche per formalizzare la soluzione definitiva", ha spiegato palazzo Chigi al termine del Cdm