Accoglienza migranti, in Italia carenza di strutture per bambini

Il naufragio di Steccato di Cutro e i tanti recenti sbarchi a Lampedusa riportano l'attenzione su un vecchio problema: gli hotspot in pessime condizioni in cui i migranti trascorrono spesso un tempo troppo lungo, prima di completare le richieste di protezione internazionale

Le foto dei migranti superstiti della strage di Steccato di Cutro all’interno dell’hotspot di Isola Capo Rizzuto ci hanno ricordato un vecchio problema: le pessime condizioni dei luoghi in cui i migranti si trovano a trascorrere tempi molto più lunghi di quanto la legge prevederebbe, in attesa del completamento delle richieste di protezione internazionale.

Il rapporto di Save The Children la carenza di strutture per minori

Luoghi che, se sono già poco adatti agli adulti per le condizioni igieniche estreme, lo sono ancora meno per i minori. Che sono una buona parte dei migranti che arrivano sulle nostre coste. E per i quali le strutture ad hoc sono pochissime.

Un recente rapporto di Save The Children sottolinea che non solo non sono mai nati in italia - come invece la legge prevederebbe - i centri governativi di prima accoglienza, ma anche i centri di accoglienza straordinaria per minori sono in Italia pochissimi : soltanto 22, con una capienza complessiva di solo 519 posti.