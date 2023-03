Pesaro, incidente sull'autostrada A14: si ribalta con l'auto e muore

Un altro morto sull’autostrada A14. Un quarantenne originario di Cagli, in provincia di Pesaro-Urbino, è deceduto la scorsa notte in un incidente stradale tra i caselli di Fano e Pesaro, in direzione sud dell’autostrada adriatica. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava la vittima, una Polo Volkswagen, si è scontrata prima con un mezzo pesante, poi è stata centrata da un furgone che sopraggiungeva e si è ribaltata. L'impatto è stato talmente forte che per l'uomo alla guida della vettura non c'è stato nulla da fare.