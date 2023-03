Piacenza, bimba di sei anni morta per le complicanze di un'influenza

Salute e Benessere

Dopo il picco di dicembre 2022 la curva epidemica si è andata abbassando: a febbraio però si è stabilizzata e non sta calando, seppure mantenendosi nella fascia corrispondente alla bassa intensità. Febbre, raffreddore, mal di gola ma anche mal di testa e inappetenza i sintomi più comuni, che durano diversi giorni. Secondo alcuni esperti, dopo le restrizioni messe in atto contro il Covid, il ritorno dell'influenza ha colto impreparate le nostre difese immunitarie

I SINTOMI – Gli effetti sono chiari: febbre, raffreddore e mal di gola, a cui si aggiungono intensi dolori alle articolazioni, mal di testa, inappetenza, difficoltà a smaltire il senso di spossatezza. In molti casi la febbre si può mantenere alta, 38 gradi e oltre, anche per 5 giorni, come invece non succede con altre malattie simil-influenzali