Venezia, tuffo nel canale da tetto. Brugnaro: diamo patente di stupido

Brugnaro: “Delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano”

“Pubblicherà questa cosa sui social, lui e il suo compare. Adesso stiamo cercando di identificarli: ho mandato una pattuglia per capire come abbia fatto a salire sul tetto – ha continuato il primo cittadino – Ha rischiato anche la vita se vedete il tuffo – Sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città – ha aggiunto il sindaco – Pensate se fosse passata una barca. Faccio un appello alle persone: non fate a gara per qualche like in più sui social facendo queste stupidaggini. Anche sui social sarebbe bello dargli la patente di cretino, facciamogli dare un bel successo: lo stupido dell'anno”, ha poi concluso Brugnaro.