Il teatro Zelig rischia il fallimento, servono “entrate straordinarie”

Sos Affitti, servizio del Comune di Milano per segnalare irregolarità

Palazzo Marino ha attivato in via sperimentale un canale di comunicazione che permette ai cittadini di inviare segnalazioni, ad esempio su pagamenti in nero o condizioni abitative non dignitose o usi turistici, con la possibilità di rimanere anonimi. Si può scrivere a un indirizzo mail che, assicura il Comune, verrà controllato tutti i giorni

Il Comune di Milano ha lanciato un nuovo servizio per chi cerca casa in affitto in città (o ci abita) e s’imbatte in irregolarità, come pagamenti in nero o condizioni abitative non dignitose. Si chiama “Sos Affitti” ed è un canale di comunicazione che permette ai cittadini di inviare segnalazioni, con la possibilità di rimanere anonimi

In particolare, il Comune ha messo a disposizione un indirizzo mail a cui inviare le comunicazioni sulle irregolarità riguardo agli affitti: SOSaffitti.segnalazioni@comune.milano.it. Si tratta, spiegano da Palazzo Marino, di “un’alleanza tra Comune e cittadini contro gli affitti irregolari”. La casella di posta, hanno assicurato, verrà controllata ogni giorno e servirà anche a quantificare il fenomeno e portare alla luce quel sommerso spesso denunciato sui social, soprattutto da studenti e lavoratori fuorisede, di appartamenti invivibili a prezzi folli