Coronavirus in Italia, il bollettino settimanale del 24 marzo

Continuano a diminuire i contagi e i morti Covid in Italia, con un calo più netto, soprattutto per i decessi che segnano una riduzione a due cifre. A rivelarlo è il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo al periodo dal 17 al 23 marzo (LO SPECIALE). Nella settimana in esame si sono registrati 22.256 nuovi casi di Covid-19, in calo del 6,2% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 23.730). Sono stati 183 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 13,7% rispetto alla settimana prima (erano 212). Sono stati eseguiti 442.154 tamponi, il 2,3% in meno rispetto all'ultimo bollettino (452.747). In lieve calo il tasso di positività, al 5% con una variazione di -0,2 % rispetto alla settimana precedente (5,2%). I casi positivi totali in Italia da inizio pandemia salgono a 25.673.442, le vittime sono 188.933.