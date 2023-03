Piazza della Loggia, Mantovano: Presidenza Consiglio sarà parte civile

Sembrava che la presidenza del Consiglio dei Ministri non si costituisse parte civile nel nuovo processo sulla strage di piazza della Loggia. Sembrava emergere questo fin dalle prime battute dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, indagato che non è presente in aula. Oltre alle famiglie delle vittime, si sono costituiti parti civili il Comune di Brescia e le sigle sindacali che avevano indetto la manifestazione il 28 maggio 1974. Ma non Palazzo Chigi. Immediate le polemiche, subito sedate dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che è intervenuto con una nota per chiarire la vicenda. (LE DICHIARAZIONI DI SERGIO MATTARELLA - LA COMMEMORAZIONE)