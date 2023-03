Frolla, il microbiscottificio che fa inclusione

Il cioccolato colato negli stampi, la lavorazione delle uova di Pasqua l’ultima sfida. In questo laboratorio artigianale di Osimo, sulle colline di Ancona, si fanno dolci di alta qualità ma soprattutto inclusione sociale. Un sogno, un progetto che Jacopo Corona condivide con l’amico Gianluca Di Lorenzo. Uno aspirante pasticcere, l’altro operatore sociale, 5 anni fa decidono di mescolare le loro competenze e nasce il microbiscottificio Frolla “con l’idea di cambiare il mondo con dolcezza”, dice Jacopo. "Avevamo voglia di creare qualcosa per gli altri - continua - un’attività a scopo sociale. È a tutti gli effetti un’impresa e ovviamente al centro c’è la parola qualità”.

Dietro al prodotto ci sono loro, 20 ragazzi con disabilità inseriti nel mondo del lavoro. Si sono specializzati nella professione con corsi di alta formazione. Thomas sta preparando insieme la pasta che diventerà biscotto “È bello perché stai insieme agli altri, la condivisione fa la forza”, spiega e Mirco aggiunge: “L’unione fa la forza. Qualcuno è per me le mie gambe e io metto a disposizione le mie conoscenze a chi non le ha”. Yuri è alle prese con il cioccolato: “Mi piace perché ho un mio guadagno personale e mi piace perché vado d’accordo con tutti”. Eleonora sta imbustando i biscotti, “Questo lavoro è bellissimo”, racconta, “ogni mattina sapere che devo andare a lavorare da Frolla mi mette un sorriso sul volto”.

Prodotti 50mila pacchi di biscotti all'anno

Il valore dell’iniziativa e la qualità del prodotto, che valorizza soprattutto materie prime del territorio marchigiano, sono gli ingredienti del successo. “Abbiamo ricevuto nel tempo vari premi, anche prestigiosi, tra questi il Cittadino Europeo 2021, un riconoscimento del Parlamento Europeo”, spiegano i titolari. L’idea di Jacopo e Gianluca si è trasformata in un’impresa grazie a una raccolta fondi in internet. Oggi una realtà che produce 50mila pacchi di biscotti all’anno, vendita solo diretta ordinazioni anche online. Accanto al laboratorio un bar, dietro il bancone ci sono Elisa e Marco, “Per me è un’emozione”, dice lui. “Aiutare gli altri ragazzi o ricevere aiuto da loro - aggiunge Elisa - è vivere in un mondo di integrazione e famiglia”.