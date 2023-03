Rovigo, esplosione in una scuola professionale: due studenti feriti

Un'esplosione è avvenuta questa mattina all'interno di un'aula dell'istituto Professionale Ipsia "Giuseppe Marchesini" di via Alcide de Gasperi a Rovigo. Due studenti sono rimasti leggermente feriti in seguito alla deflagrazione che è avvenuta in uno spazio vuoto. L'incidente ha prodotto un principio di incendio su cui sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'istituto. Danni si sono registrati alla porta parete, in parte scardinata e frantumatasi. Sulle cause sta vagliando il Niat (Nucleo investigativo Antincendio territoriale) dei vigili fuoco. I due studenti rimasti leggermente feriti, che si trovavano nel corridoio, sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem. Uno dei due successivamente è stato accompagnato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le lezioni scolastiche per la giornata di oggi sono state sospese.