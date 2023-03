Messina, sette lauree in 17 anni: il record di un pensionato 72enne

Settima laurea in 17 anni. Record assoluto a Messina dove un pensionato di 72 anni, di nome Gennaro Cortese, iscritto all'università dopo essere andato in pensione, ha conseguito l'ultimo titolo da dottore magistrale in Servizio sociale e politiche sociali presso il dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali dell'Università di Messina. La sua (insolita) storia è pubblicata sul sito della Gazzetta del sud.

Cortese: “Spero di essere di esempio per tutti gli studenti”

“Ho dedicato ogni mia laurea a un nipote affinché potesse rimanere in futuro anche una traccia del loro nonno” ha dichiarato Cortese. “Spero di essere di esempio e sprone per tutti gli studenti universitari che alle prime difficoltà abbandonano gli studi" ha aggiunto il plurilaureato che ha ripreso a studiare dopo una lunga pausa. Conseguito il diploma da perito industriale Cortese è andato a lavorare in fabbrica a Milano. Dopo il militare a Udine, si è dedicato all'insegnamento scolastico fra Reggio Calabria e Porto Torres in Sardegna, per poi riprendere a lavorare in una società delle telecomunicazioni. Poco prima della pensione, arriva la decisione di riprendere in mano i libri e iscriversi all'università di Messina.