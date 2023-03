Ravenna, 90enne denuncia ragazzo di 20 anni per violenza sessuale

Cronaca

Truffe agli anziani in crescita, come difendersi dai malintenzionati

Le truffe agli anziani sono un fenomeno in netta crescita in Italia. Come quella del ladro che si finge “nipote” della vittima e gli racconta al telefono di avere problemi economici o con la giustizia. Ma ci sono anche i truffatori che si fingono tecnici dell’Acea o delle Poste Italiane. “Non rimanere mai soli a casa e non aprire agli sconosciuti” consigliano gli investigatori della squadra mobile di Roma

Le truffe agli anziani sono un fenomeno in crescita. Quella del “falso nipote” sta prendendo piede in tutta Italia, soprattutto a Roma. “In media si registrano cinque tentativi al giorno nella Capitale per un totale di oltre 100 truffe al mese” dichiara Alessandro Mennini, dirigente della sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile di Roma

“Fino a poco tempo fa i tentativi erano uno al giorno nella Capitale e oggi sono diventati ben cinque. C'è anche da dire che Roma come estensione territoriale vale 9 città italiane messe insieme" spiega Mennini