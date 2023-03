Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti

Vista l'impossibilità di raggiungere il luogo con l'elicottero a causa del maltempo, che ha provocato assenza di visibilità in quota, due squadre composte da tecnici del Soccorso alpino valdostano, Guardia di Finanza e medici sono partite via terra

Una valanga si è verificata nel canalone del Vees in val Veny, sopra Courmayeur, in provincia di Aosta. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. A quanto si è appreso, non è escluso che alcuni sciatori possano essere stati coinvolti.