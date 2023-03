Foggia, accumulatore seriale trovato morto in casa sepolto da oggetti

È stato trovato oggi nella sua abitazione di Foggia , sotto un cumulo di indumenti e materiale il cadavere di Raffaele Lioce, di 80 anni, noto per essere un accumulatore seriale. La scomparsa dell'anziano era stata denunciata, a dicembre scorso, da alcuni vicini preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Dalla scomparsa dell'anziano la porta era stata lasciata aperta e alcuni avevano anche segnalato la presenza di topi che entravano in quell'abitazione. L'uomo raccoglieva ogni cosa e la portava nella sua abitazione, diventata una discarica. Il corpo dell'uomo è stato trovato oggi da alcune persone incaricate di ripulire l'appartamento: il cadavere era nella stanza da letto completamente coperto da tantissimi indumenti e altro materiale di ogni genere.

Un uomo gentile e garbato

Del caso di Lioce si era occupata anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto”. In casa sua, dove sono entrate le telecamere, c’erano oggetti dappertutto. Invisibili i mobili, impossibile aprire e chiudere le porte, persino il letto era introvabile. “Dormiva sulla spazzatura”, hanno raccontato alcuni vicini. L’anziano, tuttavia, era noto ai condomini per la particolare gentilezza e per il garbo con cui si rapportava a tutti loro. Era solito anche regalare alcune delle cose che conservava in casa, magari di misura o tipologia sbagliata, perché per lui tutto ciò che era conservato in casa era un autentico tesoro.