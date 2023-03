Meteo, le previsioni di giovedì 16 marzo

Mondo

In Spagna ondata di caldo negli ultimi giorni, compreso il weekend, con picchi di oltre 30° C in alcune località. Si tratta di un'anomalia per marzo, mese nel quale solitamente non si registrano temperature così alte nella penisola iberica

I picchi di caldo sono stati registrati sabato a Elche, in provincia di Alicante, con 31,8° C e domenica a Xàtiva, in provincia di Valencia con 31,2° C. Notti tropicali con minime molto alte si sono verificate in località come Pego, in provincia di Alicante, e Pollensa, in provincia di Maiorca