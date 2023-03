Manager Anastasio si dimette dopo aver citato Mussolini in una mail

Cronaca

Marcia su Roma, 100 anni fa la presa di potere di Mussolini. FOTO

Gli eventi che si susseguirono tra il 27 e il 31 ottobre 1922 culminarono con l'ingresso delle camicie nere nella Capitale e l'inzio del governo guidato da Benito Mussolini, rimasto poi in carica per 20 anni. Scontri e occupazioni coordinate di uffici pubblici si verificarono in molte città italiane, fino a quando il nuovo esecutivo giurò nelle mani del re e i fascisti sfilarono da piazza del Popolo fino a piazza Venezia e poi verso il Quirinale

Sono passati 100 anni dagli eventi che si sussegiorno tra il 27 e il 31 ottobre 1922, giorni che vengono ricordati per la Marcia su Roma con la quale il fascismo prese il potere in Italia. Un’insurrezione che terminò dopo con l'arrivo delle camicie nere nella Capitale e si concluse con l'entrata in carica del governo Mussolini, rimasto poi per vent'anni, fino al 25 luglio 1943

Il Partito Nazionale Fascista era nato nel 1921 dalla trasformazione del movimento Fasci italiani di combattimento. Raccoglieva politicamente le squadre d'azione che, nate anche sotto la spinta dell'impresa di Fiume di Gabriele D'Annunzio, si erano rese protagoniste di episodi violenti ai danni di sedi sindacali, esponenti politici, tipografie e amministrazioni comunali socialiste soprattutto nel Centro-Nord agricolo e industriale