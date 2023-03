Meteo, nuvole e venti forti. Le previsioni di mercoledì 8 marzo

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Venti di Libeccio soffieranno sulle regioni del Centro. In mattinata sono attesi cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio, invece, precipitazioni a carattere sparso su Toscana, Umbria e Lazio, localmente anche sulla Sardegna interna. Il tempo sarà più asciutto altrove. A partire dalla tarda mattinata, è allerta per il vento: in particolare il Libeccio spazzerà con forti raffiche il versante emiliano-romagnolo dell'Appennino, la valle del Reno, la Romagna toscana e la Valtiberina. In Toscana la protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento. Le temperature, comunque, non subiranno grosse variazioni: i valori massimi sono compresi tra gli 11 gradi di l'Aquila e i 18 di Cagliari. A Roma pioggia debole al mattino, sereno a metà giornata e poi qualche nuvola in serata. Cielo coperto e pioggia debole a Firenze.