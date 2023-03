Eralda e Barbara, chi erano le ragazze morte nell'incidente di Treviso

Tra social e i sogni per il futuro

Studiavano entrambe alle scuole superiori, Eralda stava per diplomarsi come estetista, Barbara frequentava il liceo artistico. La più grande delle due, Eralda, 19enne, era di origini albanesi e viveva a Ponte di Piave ed era all'ultimo anno nella scuola Lepido Rocco di Motta di Livenza. Sognava di aprire un centro estetico tutto suo e, un giorno, di sposarsi con il ragazzo che si trovava in auto con lei (al momento in gravi condizioni) con il quale sembrava si fossero fidanzati ufficialmente secondo la tradizione albanese. Barbara era la più piccola delle due, 17a anni, abitava a Rustignè e frequentava il liceo artistico Obici del paese. Come tante ragazze della sua età era molto attiva sui social, nei suoi video di TikTok raccontava spesso le sue giornate, la sua vita, parlando anche di come ogni volta rimproverava il suo ragazzo perchè, diceva, in auto andava troppo forte.