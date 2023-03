Due scosse di terremoto nei Campi Flegrei: residente in strada

Mondo

Dopo l'apice del sisma ci sono state diverse scosse, anche molto intense. Questa fase 'potrebbe proseguire per giorni, forse mesi se non anni, come in qualche caso è avvenuto nel passato', spiega il presidente dell'Ingv. Impossibile fare previsioni, ma 'fino a quando l’energia accumulata non sarà liberata, il fenomeno non si interromperà'