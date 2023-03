Ragazzo litiga col padrone di casa per bollette: accoltellato a morte

La vittima, un operaio nigeriano regolarmente in Italia, condivideva l’appartamento a Mortara insieme al fratello. Soccorso dal personale del 118, è morto nella notte all’ospedale San Matteo

Un 25enne è morto all’ospedale di Pavia dopo essere stato accoltellato al termine di una lite con il proprietario della casa in cui viveva in affitto insieme al fratello. È successo a Mortara, paese della Lomellina, nella serata di giovedì. La vittima, un operaio nigeriano regolarmente in Italia, è stato soccorso dal personale del 118 ma è morto nella notte all’ospedale San Matteo. Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura di Pavia.