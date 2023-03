Meteo, ancora pioggia e neve su parte dell'Italia. LE PREVISIONI

Venerdì 3 marzo il tempo sarà in lento miglioramento al Nord, mentre sul resto delle regioni sarà molto instabile con precipitazioni più probabili su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, bassa Toscana e Puglia. Non mancheranno dei temporali e alcune nevicate, sui rilievi sopra i 1200 metri circa

Il meteo al Nord

Al Nord, una perturbazione collegata a un ciclone interessa le regioni con precipitazioni sparse, soprattutto al mattino e specie al Nordovest. Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a migliorare gradualmente con piogge in cessazione su tutte le regioni. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. La neve scenderà ancora a bassa quota sui settori alpini e prealpini.

Il meteo al Centro

Un vortice ciclonico è ancora in azione al Centro, per cui in questa giornata il tempo risulterà instabile soprattutto sulla Sardegna con precipitazioni via via più diffuse, instabile anche su Lazio, Abruzzo, Molise e bassa Toscana (Grossetano) con piogge e nevicate sopra i 1200 metri circa.

Il meteo al Sud

Al Sud le precipitazioni riguarderanno principalmente Campania, Basilicata, Puglia e la Sicilia occidentale (qui occasionali), mentre altrove il tempo sarà più soleggiato. Le temperature non subiranno grosse variazioni.