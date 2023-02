Fermo, anziana uccisa a coltellate: marito piantonato

Sulle braccia dell’uomo sono state rilevate lievi ferite alle braccia. L'anziano, noto in città per essere stato titolare di un negozio di ferramenta, sarà sentito tra oggi e domani dalla Procura di Fermo che coordina le indagini

Una donna di 85 anni è stata trovata morta, ieri sera, nel suo letto a Capodarco di Fermo con i segni di una coltellata all'addome. A dare l'allarme è stato uno dei figli. In casa c'era anche il marito, di 88 anni, in stato di choc, piantonato dalla polizia all'ospedale Murri dove è stato ricoverato. Sulle braccia dell’uomo sono state rilevate anche lievi ferite alle braccia. L'anziano, noto in città per essere stato titolare di un negozio di ferramenta, sarà sentito tra oggi e domani dalla Procura di Fermo che coordina le indagini.

L'omicidio

Ai militari, l’88enne avrebbe detto di non ricordare cosa sia successo in casa. L'omicidio si è consumato ieri, presumibilmente intorno alle 20: la vittima è stata raggiunta da alcune coltellate mentre era a letto, perché vittima nei giorni scorsi di una caduta che le aveva procurato dolori alle costole. Potrebbero essere stati i lamenti della donna a far scattare il raptus del marito. Nell'abitazione è stato rinvenuto e sequestrato un coltello insanguinato. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, sembra che qualcuno abbia sentito delle grida nella serata di ieri. Sul luogo è arrivato anche il sindaco di fermo Paolo Calcinaro, che esprime "vicinanza ai figli, ai familiari, a tutta la zona di Capodarco".