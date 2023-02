Ai funerali della moglie di Lino Banfi letta una lettera del Papa

La lettera di Papa Francesco

approfondimento

È morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: era malata di Alzheimer

"Caro fratello mio, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera in suffragio della sua anima”, ha scritto il Pontefice. “La fede in Cristo nostra speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una nazione intera. Raccogli l'eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia, continuando a testimoniare la bellezza del vincolo d'amore che vi ha tenuti uniti e la bellezza incomparabile della famiglia. Ti esprimo il mio affetto e, invocando la protezione della Santa Vergine, di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia. Fraternamente Francesco".

Le parole della figlia

A prendere la parola, durante il funerale, anche la figlia Rosanna. “Eri così piccolina, mamma, ma eri molto potente. Tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerti, specie nel quartiere, ti amavano. Eri generosa: hai condiviso il piatto di minestra con la tua vicina. Casa nostra era un centro di smistamento per cani e gatti”, ha detto la donna, così come riporta il “Corriere della Sera”. “Eri una certezza. Io e Walter ti aspetteremo sempre davanti scuola con le tasche piene di sassi e gli occhi pieni di te. Ora sarai in prima fila in paradiso con i tuoi cagnolini al guinzaglio”.

Una lunga storia d’amore

Lucia Lagrasta è morta nella notte tra martedì e mercoledì a 85 anni al Campus Bio Medico di Roma, dove da anni era in cura. A Banfi è stata legata da una lunghissima storia d'amore, 10 anni di fidanzamento e quasi 61 di matrimonio.