Chi è Niccolo Brizzolari, il più giovane segretario del Parlamento

Entrato come settantesimo in graduatoria, il giovane rodigino era già stato premiato a 18 anni per l'idea di realizzare un podcast per anziani non più in grado di leggere un libro. Progetto che Niccolò racconta essergli venuto in mente grazie alla nonna, che con un glaucoma non riusciva più a leggere. Dopo il diploma al liceo scientifico, nel luglio 2021 Brizzolari si iscrive al bando per diventare segretario in Parlamento, passa le prime selezioni, entra nei 650 ammessi alle prove scritte e orali, fino a entrare nel novero degli 80. Così per lui ora si spalancheranno le porte di Roma e del Parlamento.