Ragazza investita da un tram in pieno centro a Milano: è grave

Una ragazza di 20 anni è stata investita da un tram in via Torino, nel pieno centro di Milano a pochi passi dal Duomo, intorno alle 13:30 di sabato. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118. La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda con un trauma cranico. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via dell'Unione dove si trova un semaforo.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la giovane stava camminando sul marciapiede quando all'improvviso è scesa per attraversare in un punto in cui non c'erano le strisce pedonali. Proprio in quegli istanti sopraggiungeva il tram che non è riuscito a evitare l'impatto con la ventenne che è stata sbalzata ed è caduta sul marciapiede sbattendo la testa. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha trasportata intubata in codice rosso in ospedale. Il conducente del tram, un uomo di 44 anni, è stato trasportato in codice verde in pronto soccorso in stato di shock.