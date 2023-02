Soriano Calabro, offerta di lavoro per direttore museo da 500 euro

Nello stipendio non sono previsti rimborsi né spese extra. La selezione richiede la laurea magistrale come requisito base e punti in più per titoli di specializzazione e dottorato. L'incarico è per tre anni, prorogabili

Il bando appena uscito per il futuro direttore del Polo Museale di Soriano Calabro ha scatenato parecchie polemiche, in Calabria e non solo. Non tanto per il tipo di lavoro richiesto, quanto per lo stipendio previsto. La busta paga per questa carica, stando all’avviso, è di 500 euro mensili lordi al mese. Una cifra ben al di sotto di qualsiasi possibilità di sopravvivenza. Uno stipendio “da fame” per un direttore di museo, commentano in molti sui social, in cui non sono previsti oltretutto rimborsi o spese extra. La selezione prevede la laurea magistrale come requisito base e punti in più per titoli di specializzazione e dottorato.