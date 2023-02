Meteo, previsioni 17 febbraio: bel tempo, nebbia al Nord e al Centro

L’alta pressione non lascia l’Italia. Nubi sulle coste tirreniche, più soleggiato sui versanti adriatici, qualche pioggia debole a Firenze. Stabili le temperature massime

Ancora alta pressione sull’Italia venerdì 17 febbraio. Prevista nebbia in Pianura Padana, nelle zone interne della Toscana e sulla piana di Viterbo. Qualche nuvola sulle coste tirreniche, sole sui versanti adriatici. Le temperature rimangono stabili ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

approfondimento

Clima impazzito, perché freddo e caldo record sono collegati

Al Nord giornata asciutta e poco nuvolosa. Nebbie nelle zone pianeggianti, a tratti anche fitte, che in sollevamento creeranno cielo coperto. A Milano cielo poco nuvoloso con nubi sparse, così come a Torino. Le temperature massime variano fra gli 8-9°C del capoluogo piemontese, Venezia e Trieste e i 12-14°C delle altre città.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Alta pressione anche al Centro, dove si preannuncia una giornata di sole in montagna, in Sardegna e sulle regioni adriatiche. Nubi invece sul resto del territorio, con nebbia in Toscana e sulla piana di Viterbo. Nubi sparse a Roma, qualche pioggia debole a Firenze. Temperature massime comprese fra gli 8°C di Perugia e gli 11-12°C delle altre città, fino ai 15°C di Cagliari.

Le previsioni al Sud

Giornata umida e caratterizzata da nubi sulle coste tirreniche e sul Tarantino. Sole sulle altre zone. A Napoli cielo coperto in mattinata con schiarite nel pomeriggio, a Palermo nubi sparse al mattino e cielo coperto nella seconda parte della giornata. Le temperature massime sono comprese fra i 10°C di Potenza e i 13-15°C delle altre città.