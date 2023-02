Locorotondo, trovato un quintale di Nutella abbandonata tra gli ulivi

I volontari dell'unità interregionale di protezione ambientale di Wardapark, hanno ritrovato in Valle d'Itria, nella zona di Locorotondo, oltre un quintale di Nutella abbandonata tra gli ulivi.

"Alimenti che avrebbero potuto aiutare tante persone"



La scoperta dei barattoli è del 23 gennaio 2023, con il gruppo Wardapark che ha reso noto il ritrovamento attraverso un post sulla propria pagina Facebook. I barattoli di Nutella invece risalirebbero al 2021, proprio in periodo di piena pandemia, quando tanti si trovavano in difficoltà, come confermato da Michelangelo Schiavone, comandante della polizia locale, a Telebari: "Questi alimenti sarebbero potuti andare a persone che ne avevano necessità, a bambini che magari in quel momento non potevano permetterselo".