Un meteorite nei cieli di Puglia e Basilicata? Segnalazioni sui social

Una lunga scia luminosa, poi il boato nel giorno di San Valentino e poi una pioggia di segnalazioni sui social. Inizialmente si pensava a un meteorite che aveva solcato i cieli del Centro-Sud, simile a quello avvistato il giorno prima nel nord della Francia. Gli avvistamenti erano concentrati per lo più in Puglia e Basilicata. A fare chiarezza ci ha pensato Pierluigi Catizone, il direttore del Planetario di Bari, che in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno ha spiegato che si tratta di un bolide. “Meteorite è quando cade un oggetto (un lite, una pietra) e si trova. In questo caso, poiché non è stato ritrovato nulla, è un bolide. Sicuramente era un oggetto di pochi centimetri che, a contatto con l’atmosfera, prima si è surriscaldato per attrito e poi, per il cambio di pressione, è esploso. Quello che si è osservato non è un fenomeno rarissimo, ma capita spesso. Si è trattato di un bagliore molto luminoso e poi di un boato. Al Planetario di Bari abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni, perché abbiamo canali comunicativi attraverso i quali si possono fornire al pubblico le spiegazioni dei fenomeni che si osservano”.