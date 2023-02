Sigarette, aumento dal 15 febbraio: 20 centesimi in più a pacchetto

Salute e Benessere

Consumo di alcol e danni alla salute: cosa sappiamo. Le opinioni

Il via libera dell'Unione europea a una legge irlandese che prevede l’inserimento di 'alert sanitari' ha scatenato un lungo dibattito che coinvolge non solo esponenti del mondo politico e delle associazioni di categoria, ma anche ricercatori e professionisti medici: ecco che cosa sta succedendo

Dibattito sui rischi del consumo di alcol per la salute, dichiarazioni politiche infuocate e un caso che rischia di trasformarsi in tensione diplomatica: la decisione dell’Irlanda di apporre etichette sulle bottiglie di vino sulla falsariga di quelle presente sui pacchetti di sigarette tiene banco ormai da settimane non solo in Italia, ma anche in Europa

La polemica è nata ormai un paio di settimane fa, quando il silenzio-assenso dell'Unione europea ha dato di fatto il via libera a una legge irlandese che prevede l’inserimento di "alert sanitari" in etichetta sul vino. I testi potrebbero ricalcare quelli attualmente esistenti sulle sigarette, come "il consumo di alcol provoca malattie del fegato" e "alcol e tumori mortali sono direttamente collegati"