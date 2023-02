Civitavecchia, operaio di 29 anni muore schiacciato da un container

L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina al porto. Sul posto le forze dell'ordine per chiarire le dinamiche che hanno portato alla tragedia

Nuova morte sul lavoro in Italia. Un operaio italiano di 29 anni, Alberto Motta, è deceduto nelle prime ore della mattina nel porto di Civitavecchia dopo essere rimasto schiacciato da un container che stava trasportando su una delle banchine. Sul posto la polizia di frontiera e il magistrato. Sono in corso le indagini sull'accaduto, affidate agli agenti della Polmare, per fare luce sulla dinamica dell'incidente.