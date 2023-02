Bici lanciata a Torino, nuovo caso dopo quello dello studente ferito

Nuovo caso a Torino dove mercoledì cinque ragazzi erano stati fermati dai carabinieri perché ritenuti responsabili del lancio di una bicicletta il 21 gennaio. Da oggi la polizia sta indagando su quanto accaduto questa notte, intorno alle 3, ai Murazzi sul Po, sempre nel capoluogo piemontese, dove il gazebo di un locale, 'Gianca', è stato in parte danneggiato da un'altra bicicletta a pedalata assistita che sarebbe stata lanciata dalla balconata sovrastante. Non ci sono stati feriti e non si hanno al momento altre informazioni, ma l'episodio è simile a quanto accaduto, sempre ai Murazzi, il 21 gennaio scorso, quando uno studente di Medicina di 23 anni, Mario Glorioso, era stato colpito mentre stava entrando in un locale, da una bicicletta simile, rimanendo gravemente ferito. Per quel fatto, pochi giorni fa erano stati fermati cinque giovani, mentre oggi è stata disposta la misura cautelare in carcere anche per i tre minorenni (dopo i due maggiorenni). Il ragazzo è uscito dal coma il 3 febbraio con una prognosi di 180 giorni. Ci vorrà ancora un mese per capire l'entità delle lesioni, in particolare alle vertebre cervicali, provocate dal peso della bicicletta.