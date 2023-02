Alatri, in migliaia al funerale di Thomas: "Rabbia, ma non vendetta"

Il vescovo di Alatri ai ragazzi: "Nessuno si salva da solo"

"Oggi ci mancano le parole, anche se ne abbiamo molte nel cuore e nei pensieri. Forse vorremmo esprimere dispiacere, anche rabbia, ma vi chiedo mai vendetta, come ci ha detto più volte il papà di Thomas, Paolo", è uno dei passaggi dell'omelia del vescovo di Alatri, Ambrogio Spreafico. "Voi ragazzi, amici di Thomas - continua -, dovete parlare con sincerità, in modo pacifico. Imparando ad ascoltarsi perché noi ci ascoltiamo troppo poco. Parliamo ma non ascoltiamo". "Non è accettabile rendere la parola scontro, litigio fino a venire alle mani come avviene a volte nelle nostre città - prosegue il vescovo -. Quando vi ritrovate per parlare fatelo per aiutarvi, per sostenervi, perché ognuno di noi ha bisogno dell'altro. Nessuno si salva da solo. Mai nessuno contro un altro, altrimenti si rischia di diventare come delle tribù che finiscono per combattersi per difendere ciò che è loro. Purtroppo il mondo in cui viviamo è un mondo di tribù, si fatica a vivere insieme perché ogni gruppo difende se stesso, il proprio modo di pensare, il proprio territorio. Da qui nasce la violenza e diventa incontrollabile. La guerra non è che la conseguenza di questo modo dipensare, come vediamo in Ucraina. Thomas era inclusivo, non escludeva nessuno. Questa è la vita: non escludere nessuno dal tuo amore. Questa è l'unica via della felicità".