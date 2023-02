Morto Thomas Bricca, il ragazzo colpito in una sparatoria ad Alatri

Sono svanite le ultime flebili speranze per Thomas Bricca, il 18enne vittima di un agguato lunedì sera ad Alatri, in coma irreversibile. Le condizioni del ragazzo, ferito in testa da un colpo di pistola, erano apparse da subito disperate. Oggi ne è stata dichiarata dai sanitari la morte cerebrale. Lo rende noto l'ospedale San Camillo dove il ragazzo "ricoverato dalla giornata di ieri in gravissime condizioni per una lesione cerebrale imponente da colpo d'arma da fuoco, in condizioni stabili con presenza di minima attività elettroencefalografica residua, nella mattina di oggi - si legge in una nota - ripetendo il controllo elettroencefalografico, ha presentato le caratteristiche del coma irreversibile con elettroencefalogramma piatto per assenza di attività elettrica cerebrale. Trattandosi di paziente clinicamente morto, si è riunita una commissione medica aziendale per la certificazione della morte, come prescritto da legge".

La scuola, gli amici e la passione per la Roma



Studente dell’ultimo anno all’istituto di istruzione superiore “Sandro Pertini”, ragazzo sempre sorridente e amico di tutti secondo i compagni di classe, Thomas è figlio di un meccanico molto noto in città. "Mi avete spezzato il cuore - il dolore straziante del papà, Paolo -. Dio perdona, io no. No", ha detto ieri il padre stravolto dal dolore.

Oltre alla passione per le moto con cui era cresciuto in casa, c'era quella per il calcio: Thomas era tifoso della Roma. Sul suo profilo Facebook le foto dell'ex capitano Francesco Totti.

Chi lo conosceva lo descrive come un bravo ragazzo, che non si era mai trovato in situazioni pericolose né aveva mai preso parte a risse. Al contrario, dicono gli amici, era uno di quelli che per carattere stemperava gli animi. “Thomas è un ragazzo posato, tranquillo. Non è giusto quello che è successo”, aveva commentato all’AGI prima del decesso il cugino Daniele.