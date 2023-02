Terremoto a Siena, scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita alle 21:51, con epicentro a Siena. Lo rende noto l’Ingv, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Chiusa per precauzione una strada per piccoli smottamenti

Terremoto nella zona di Siena. Una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 21.51 a una profondità di 8 km e localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Pochi minuti dopo, sempre a Siena, sono state registrate altre due scosse più lievi di magnitudo 2.4.

Altre scosse

Ci sono state altre quattro scosse con mangnitudo 2 o superiore, epicentro a 2 chilometri massimo da Siena, dopo le prime due registrate alle 21:51 e alle 21:53, la prima, la più forte di 3.5 seguita da una di 2.4. In particolare alle 21:58 una nuova scossa di magnitudo 2.4, alle 22:02 una di 2.1, alle 22:08 di 2.7 e alle 22:10 di 2, a una profondità rispettivamente di 7, 5, 8 e 10 chilometri. Ci sono state anche altre quattro scosse di magnuitudo inferiore a 2, tra 1.6 e 1.8.

Piccolo smottamento, chiusa strada a Siena

Intanto dal Comune si spiega che è stato registrato un "piccolissimo smottamento in strada delle Grotte, senza alcuna criticità La strada è chiusa per evitare qualsiasi problema, presente la polizia municipale". "Al momento si conferma che non ci sono danni", si legge sul profilo Fb del sindaco Luigi De Mossi.