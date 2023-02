Meteo, giovedì allerta rossa sulla Sicilia: è il grado più pericoloso

Un vero e proprio uragano mediterraneo si è formato a ridosso delle nostre regioni meridionali dove provocherà piogge forti, nubifragi, vento di burrasca e neve a bassa quota. Chiuse gli istituti scolastici di Catania e Siracusa.

Allerta meteo codice rosso: cosa prevede

L'allerta rossa è la più temuta e pericolosa. E’ un avviso di elevata criticità diramata dalla Protezione civile in caso di situazioni estreme che possono essere pericolose per la pubblica incolumità. Sono previste piene fluviali, rotture degli argini ed estesi allagamenti. Per l'eccezionalità degli eventi meteo si possono verificare danni a edifici e centri abitati, rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali della segnaletica, danni alle colture agricole e agli insediamenti industriali. In caso di allerta rossa vengono emesse delle ordinanze per la chiusura delle scuole e, in alcuni casi, anche degli uffici pubblici.

Le previsioni

Un'area di bassa pressione proveniente dal Nord Africa porterà precipitazioni diffuse e persistenti sulle estreme regioni meridionali, specie sui settori ionici. Le basse temperature, inoltre, determineranno nevicate a quote basse, con accumuli da moderati ad abbondanti. Dalle prime ore di giovedì sono attesi temporali sulla Calabria e sulla Sicilia, specie sui settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, temporali e raffiche di vento. Si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 500-700 con apporti al suolo fino ad abbondanti su Sicilia e Calabria meridionale.



Scuole chiuse a Reggio Calabria

Allerta arancione dalla mezzanotte di mercoledì fino alla stessa ora di giovedì su Reggio Calabria e su tutto il territorio della città metropolitana. Lo ha comunicato la Protezione civile regionale. E' previsto il rischio di temporali e possibilità di nubifragi con rischi di esondazione di corsi d'acqua e danni da precipitazioni intense oltre a nevicate nelle zone collinari. Previsti anche venti forti e mareggiate sulle coste esposte. Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti ha disposto, per questo, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.