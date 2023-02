Rdc percepito senza titolo, 61 denunciati tra cui Spada e Casamonica

Economia

Reddito di cittadinanza: ecco cosa cambia con la Manovra 2023

Tempistiche, obbligo d'istruzione, affitto e disoccupati over 60: questi i temi principali interessati dai cambiamenti sulla misura cavallo di battaglia del M5s e che ora il governo di Giorgia Meloni ha modificato con la Finanziaria

Con l’ultima versione della Manovra 2023 ci sono diversi cambiamenti per quel che riguarda il Reddito di cittadinanza. L’assegno sarà erogato per 7 mesi e non per 8 ed è saltato il riferimento alla cosiddetta “offerta congrua”. Novità anche per i più giovani che dovranno completare il percorso di studi per ottenere il sussidio. Ecco tutto quello che cambia

LE TEMPISTICHE - È prevista una limitazione temporale: l'assegno che arriverà l'anno prossimo sarà solo per sette mesi invece degli otto previsti. Una modifica, questa, che secondo le stime dovrebbe far risparmiare circa 200 milioni di euro da investire per finanziare altre misure