Padova, abusi su bimbo autistico: maestra indagata per maltrattamenti

Spintoni, dispetti e vessazioni, come l'essere lasciato solo per ore. È quello che avrebbe subito un bimbo di 9 anni affetto da autismo in una scuola elementare della bassa padovana. Per questi fatti, come riportano i giornali locali, una insegnante di sostegno 40enne è accusata di maltrattamenti. Il pm Giorgio Falcone ne ha chiesto il rinvio a giudizio.