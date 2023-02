Incidente sull'A14, frontale in galleria a Grottammare: 3 morti

Ancora un incidente nel tratto marchigiano dell’A14, tra i caselli di Grottammare e Pedaso. Lo schianto mortale è avvenuto all’interno della Galleria Castello, in direzione Bologna. Coinvolta un'auto su cui viaggiava una famiglia di origine tedesca. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero tre vittime: padre, madre e figlia. Un'altra persona sarebbe rimasta ferita in modo grave. L’impatto frontale tra l’auto su cui viaggiava la famiglia e un mezzo pesante è stato violentissimo. Lo scontro è avvenuto all'altezza del km 300, poco prima delle 11, in corrispondenza di un cantiere di lavoro. Il tratto autostradale tra San Benedetto e Pedaso è stato chiuso al traffico. Lunghe code e disagi per i viaggiatori in transito sia in direzione nord che in direzione sud.