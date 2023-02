Bergamo, Roby Facchinetti vittima di rapina in casa: banditi armati

Brutta avventura per Roby Facchinetti che è stato aggredito e rapinato da tre malviventi armati che hanno fatto irruzione nella sua casa di Bergamo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il cantante dei Pooh era in compagnia della moglie Giovanna e del figlio Roberto. Minacciati con delle pistole dai banditi hanno dovuto consegnare loro gioielli, orologi e, forse, anche denaro. I fatti risalgono a domenica sera. I malviventi sono entrati in azione con il volto coperto da un passamontagna. Dalle informazioni rese note pare che i tre si siano mossi con estrema padronanza nella villa del cantante dei Pooh visto che, al momento, non risultano finestre o porte forzate.