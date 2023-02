Carnevale di Viareggio, il programma e gli eventi da non perdere

La cittadina toscana celebra i 150 anni dalla prima volta che le carrozze addobbate a festa hanno percorso la Via Regia. I giganteschi carri in cartapesta torneranno sul suo lungomare da sabato 4 a sabato 25 febbraio. In programma anche feste rionali e spettacoli pirotecnici: ecco gli appuntamenti principali

Il Carnevale di Viareggio compie 150 anni: era il 25 febbraio 1873 quando la Via Regia, in occasione del Martedì Grasso, ospitava per la prima volta le carrozze addobbate a festa che sarebbero poi diventate parte fondamentale della stessa identità della cittadina toscana. Sfilate di enormi carri, feste rionali e veglioni in maschera riempiono l’agenda anche per l’edizione di quest’anno, che si apre sabato 4 e si chiude sabato 25 febbraio. Si inizierà con la sfilata delle carrozze storiche che collegherà Torre Matilda a piazza Mazzini (alle 14 di sabato 4) e con la Parata della Fanfara dei Bersaglieri e delle maschere, da piazza Dante a piazza Mazzini (ore 14,30). Poi seguirà la cerimonia di inaugurazione vera e propria, sempre in piazza Mazzini (alle 15). Ecco tutti gli appuntamenti principali.