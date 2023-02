Acea, subito un attacco hacker ma nessun impatto sui servizi

Lo scrive una nota di una società. Verifiche in corso, nessun problema per utenti. "Risultano in questo momento parzialmente interessati i servizi IT interni dell'Azienda per le necessarie attività di analisi e controllo"

Acea ha subito oggi un attacco hacker che "non sta però impattando i servizi essenziali erogati agli utenti (distribuzione di acqua e elettricità) grazie alla pronta gestione della problematica in collaborazione con le istituzioni preposte, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e Cnaipic della Polizia Postale". Lo si legge in una nota. "Risultano in questo momento parzialmente interessati i servizi IT interni dell'Azienda per le necessarie attività di analisi e controllo"