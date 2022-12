Hacker filorussi attaccano siti del Ministero della Difesa italiano

Un attacco massiccio ha colpito nove siti web legati al ministero della Difesa, finiti nelle grinfie del gruppo filorusso NoName. Non è la prima volta che domini italiani vengono presi di mira da questi hacker, che in questa occasione hanno scritto un post sul proprio canale Telegram annunciando con un messaggio in inglese di voler “punire il sistema di e-learning militare italiano”.

L'attacco al sito del ministero delle Politiche agricole

approfondimento

Allarme hacker, attacchi russi a siti delle istituzioni italiane

Già i primi giorni di dicembre le istituzioni italiane erano state bersaglio degli hacker russi. A lanciare l’allarme era stata proprio l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, spiegando che si erano intensificati gli attacchi di criminali informatici vicini a Mosca nei confronti di siti legati a enti e organizzazioni di pubblica utilità del nostro Paese. Prima del Ministero della Difesa, era stato il ministero delle Politiche agricole a doversi difendere da un tentativo di violazione. In quel caso si era trattato di una serie di incursioni di carattere per lo più “dimostrativo” che non avevano causato danni o fughe di dati.