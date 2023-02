Meteo, sole e temperature in rialzo. In Alto Adige attesa la neve

Domani, giovedì 2 febbraio, sarà una giornata in gran parte soleggiata, a parte temporanei annuvolamenti localmente intensi lungo le coste sia del Nord che del Centro (lato tirrenico). Solamente sull'Alto Adige ci saranno nubi e precipitazioni, nevose fino in valle

La giornata di giovedì 2 febbraio trascorrerà con un tempo in gran parte soleggiato, a parte temporanei annuvolamenti localmente intensi lungo le coste sia del Nord che del Centro (lato tirrenico). Solamente sull'Alto Adige ci saranno nubi e precipitazioni, nevose fino in valle. Qualche piovasco potrà bagnare anche le coste meridionali della Sicilia. Temperature in aumento ( LE PREVISIONI ).

Il meteo al Nord

Sulle Regioni del Nord è presente l'anticiclone della Candelora, per cui la giornata trascorrerà con un tempo in gran parte asciutto, ma il cielo si presenterà con più nubi sui settori costieri e soprattutto sull'Alto Adige dove non si potranno escludere episodi nevosi fino in valle. Temperature in aumento.

Il meteo al Centro

Al Centro, grazie all'anticiclone, il tempo sarà asciutto e in gran parte soleggiato. Il cielo si presenterà quasi ovunque sereno, soltanto sulle coste tirreniche e in Sardegna la nuvolosità sarà più presente, a tratti anche compatta al mattino. Anche in questo caso, temeprature in aumento.

Il meteo al Sud

Bel tempo anche al Sud. Prevista soltanto una nuvolosità più compatta su bassa Campania, Pollino e Cosentino e poi in Sicilia, qui anche con piovaschi occasionali lungo le coste meridionali. Temperature stabili.