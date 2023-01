Stromboli, vulcano in eruzione con esplosioni e nube di cenere

L'esplosione ha prodotto una nube di cenere che i venti in quota hanno rapidamente disperso in direzione sud dell'isola. L'Ingv di Catania ha, poi, registrato anche un segnale sismico legato ad una esplosione di maggiore intensità della durata di circa 3 minuti

I movimenti

L'esplosione ha, inoltre, prodotto una nube di cenere che i venti in quota hanno rapidamente disperso in direzione sud. L'ingv di Catania segnala inoltre, dalle 10:07, la registrazione di un segnale sismico legato ad una esplosione di maggiore intensità della durata di circa 3 minuti. Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico, in concomitanza di questa fenomenologia, ha subito un incremento sino a valori alti. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell'ampiezza dei cosiddetti "explosion quakes". Le reti di monitoraggio Gnss e clinometrica non registrano variazioni significative.