Meteo, venerdì 27 gennaio ciclone di aria fredda e pioggia al Sud

Sull'Italia i venti freddi nordorientali del ciclone Attila porteranno instabilità al Sud e anche sulle regioni adriatiche con un'ondata di piogge e abbondanti nevicate in collina. Temperature in ulteriore calo

Tempo instabile sul medio e basso Adriatico, in Calabria e sulla Sicilia settentrionale a causa di venti nordorientali e di tramontana e del ciclone Attila in azione al Sud. Giornata caratterizzata da rovesci sparsi e da neve anche a 100-300 metri su Marche, Abruzzo e Molise, oltre i 7-800 metri al Sud. Più soleggiato altrove anche se con molte nuvole. Sereno sul Triveneto. Temperature in graduale diminuzione. (METEO - LE PREVISIONI)